Кузнецов Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1957
Дата смерти11.05.2021
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1957
Рождение ребёнка
10.10.1983
Сын: Кузнецов Максим Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
24.08.1986
Сын: Кузнецов Александр Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.2021