Кузнецов Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Александр Анатольевич

Кузнецов Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1957

Дата смерти

11.05.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1957

Отец: Кузнецов Анатолий Иванович

Мать: Кузнецова Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
10.10.1983

Сын: Кузнецов Максим Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Александровна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.08.1986

Сын: Кузнецов Александр Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Александровна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Наталья Александровна

Смерть
11.05.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close