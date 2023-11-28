Цхай Алексей Иннокентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1912
Дата смерти11.04.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1912
Отец: Цхай Иннокентий Федорович
Мать: Цхай Татьяна
Рождение ребёнка
21.08.1935
Дочь: Цхай Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Цхай Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Цхай Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Цхай Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.01.1939
Дочь: Цхай Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Цхай Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.07.1941
Сын: Цхай Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Цхай Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.09.1946
Мать ребёнка: Цхай Анна Дмитриевна
Смерть
11.04.1993