Цхай Алексей Иннокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦхай Алексей Иннокентьевич

Цхай Алексей Иннокентьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1912

Дата смерти

11.04.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1912

Отец: Цхай Иннокентий Федорович

Мать: Цхай Татьяна

Рождение ребёнка
21.08.1935

Дочь: Цхай Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Цхай Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Цхай Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Цхай Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.01.1939

Дочь: Цхай Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Цхай Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.07.1941

Сын: Цхай Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Цхай Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.09.1946

Сын: Цхай Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Цхай Анна Дмитриевна

Смерть
11.04.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close