Тайболин Иван 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТайболин Иван

Тайболин Иван

Место рождения

Томская область поселок Плотниково

Дата рождения

1905

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Томская область поселок Плотниково
Рождение ребёнка
14.12.1929

Дочь: Сосновская (Тайболина) Анна

Мать ребёнка: не указана

Томская область поселок Плотниково
Смерть
1996
гор.Ташкент
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
гор.Ташкент

Мы используем куки для улучшения работы сайта.