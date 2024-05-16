Тайболин Иван
Место рожденияТомская область поселок Плотниково
Дата рождения1905
Дата смерти1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Томская область поселок Плотниково
Рождение ребёнка
14.12.1929
Дочь: Сосновская (Тайболина) Анна
Мать ребёнка: не указана
Томская область поселок Плотниково
Смерть
1996
гор.Ташкент
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
гор.Ташкент