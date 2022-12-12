Медунецкая (Белова) Галина Павловна
Место рождения
Дата рождения27.05.1958
Дата смерти30.07.1993
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1958
Отец: Белов Павел Алексеевич
Мать: Белова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
06.12.1984
Сын: Медунецкий Игорь Викторович
Отец ребёнка: Медунецкий Виктор Геронимович
Рождение ребёнка
17.03.1993
Дочь: Медунецкая Нина Викторовна
Отец ребёнка: Медунецкий Виктор Геронимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.1993