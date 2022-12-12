Медунецкая (Белова) Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медунецкая (Белова) Галина Павловна

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Место рождения

Фоминская, Волково-Архангельская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

27.05.1958

Дата смерти

30.07.1993

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1958

Отец: Белов Павел Алексеевич

Мать: Белова Нина Ивановна

Фоминская, Волково-Архангельская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1984

Сын: Медунецкий Игорь Викторович

Отец ребёнка: Медунецкий Виктор Геронимович

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.03.1993

Дочь: Медунецкая Нина Викторовна

Отец ребёнка: Медунецкий Виктор Геронимович

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медунецкий Виктор Геронимович

Смерть
30.07.1993
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
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