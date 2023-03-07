Покрышкин Юрий (Юрка) Перфирьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покрышкин Юрий (Юрка) Перфирьев

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Место рождения

Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1643

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1643

Отец: Покрышкин Перфирко Рычков

Мать: не указана

Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Покрышкин Иван Юрьев

Мать ребёнка: не указана

Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Покрышкин Карп (Карпушка) Юрьев

Мать ребёнка: не указана

Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678
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