Покрышкин Юрий (Юрка) Перфирьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1643
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1643
Отец: Покрышкин Перфирко Рычков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1665
Сын: Покрышкин Иван Юрьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Покрышкин Карп (Карпушка) Юрьев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678