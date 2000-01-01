Зайцев Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Зайцев Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1900
Сын: Зайцев Александр Иванович
Мать ребёнка: Зайцева Наталья Степановна
Нижегородской губерния, Б.-Маросеевская радость, Лукояновский уезд, селение Нехорошево
выписка из метрической книги
Смерть
Неизвестно