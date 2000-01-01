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Зайцев Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Зайцев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1900

Сын: Зайцев Александр Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Наталья Степановна

Нижегородской губерния, Б.-Маросеевская радость, Лукояновский уезд, селение Нехорошево
выписка из метрической книги
Смерть
Неизвестно
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