Покрышкина Параскева Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покрышкина Параскева Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Покрышкин Филипп Петров

Отец ребёнка: Покрышкин Петр Симеонов

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Покрышкин Аверкий Петров

Отец ребёнка: Покрышкин Петр Симеонов

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Покрышкин Терентий Петров

Отец ребёнка: Покрышкин Петр Симеонов

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Петр Симеонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1835
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