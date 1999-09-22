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Щербинин Андрей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1929

Дата смерти

22.09.1999

Пол

Мужской

Добавил:

DS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1929

Отец: Щербинин Василий Тимофеевич

Мать: Щербинина Матрена Парфеновна

Бракосочетание
16.01.1954

Жена: Щербинина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
28.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербинина Анна Яковлевна

Юртное, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
22.09.1999
Солонешное, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
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