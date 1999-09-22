Щербинин Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1929
Дата смерти22.09.1999
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1929
Бракосочетание
16.01.1954
Жена: Щербинина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
28.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербинина Анна Яковлевна
Юртное, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
22.09.1999
Солонешное, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край