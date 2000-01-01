Большев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Большев Савва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большев Владимир
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
капитан артиллерии
Работа или профессия
Неизвестно
профессор в области технических наук
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
под Кременчугом, где погиб