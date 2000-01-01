Большев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большев Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Большев Савва

Мать: Большева Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большев Владимир

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
капитан артиллерии
Работа или профессия
Неизвестно
профессор в области технических наук
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
под Кременчугом, где погиб
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