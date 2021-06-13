Инна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2010
Дочь: Михеева Анастасия Денисовна
Отец ребёнка: Михеев денис
Рождение ребёнка
13.06.2021
Дочь: Рубашова Александра Илюлична
Отец ребёнка: Рубашов Илья Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михеев денис
Бракосочетание
Неизвестно