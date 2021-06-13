Инна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2010

Дочь: Михеева Анастасия Денисовна

Отец ребёнка: Михеев денис

Рождение ребёнка
13.06.2021

Дочь: Рубашова Александра Илюлична

Отец ребёнка: Рубашов Илья Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев денис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубашов Илья Александрович

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