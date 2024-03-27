Аминев Нафик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аминев Нафик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1938

Сын: Аминев Эльбрус Нафикович

Мать ребёнка: Аминева Гамбар Губайевна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аминева Гамбар Губайевна

Станция Красногвардейская, Булунгурский район, Самаркандская область, Узбекская ССР
Смерть
1942
Погиб в ВОВ (под Сталинградом)
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Неизвестно.
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