Аминев Нафик
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.03.1938
Мать ребёнка: Аминева Гамбар Губайевна
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аминева Гамбар Губайевна
Станция Красногвардейская, Булунгурский район, Самаркандская область, Узбекская ССР
Смерть
1942
Погиб в ВОВ (под Сталинградом)
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Неизвестно.