(Буславьева) Евдокия Осипова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: Буславьев Осип Володимиров
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1776
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Сын: Кочнев Григорий Степанович
Отец ребёнка: Марьянинов Степан Иванов
Бракосочетание
25.05.1791
второй брак
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Кочнев Алексей Степанов
Смерть
Неизвестно