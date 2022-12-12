(Буславьева) Евдокия Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Буславьева) Евдокия Осипова

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Место рождения

Усть-Суерское, Белозерский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Буславьев Осип Володимиров

Мать: не указана

Усть-Суерское, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Около 1776

Муж: Марьянинов Степан Иванов

Усть-Суерское, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Сын: Кочнев Григорий Степанович

Отец ребёнка: Марьянинов Степан Иванов

Бракосочетание
25.05.1791

Муж: Кочнев Алексей Степанов

Терпугово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
второй брак
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Кочнев Борис Алексеев

Отец ребёнка: Кочнев Алексей Степанов

Терпугово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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