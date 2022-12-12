Теригулов Муса Зинатулич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТеригулов Муса Зинатулич

Теригулов Муса Зинатулич

avatar

Место рождения

Татарская Каргала, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарская Каргала, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Низамутдинова Факита

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Низамутдинова Факита

Смерть
1941
Брест, Брестская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close