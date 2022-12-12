Теригулов Муса Зинатулич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Низамутдинова Факита
Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Низамутдинова Факита
Смерть
1941
Брест, Брестская область