Палагея Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палагея Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Илья Семенович

Отец ребёнка: Семен Аникиевич

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Палагея Семеновна

Отец ребёнка: Семен Аникиевич

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Соломонида Семеновна

Отец ребёнка: Семен Аникиевич

Рождение ребёнка
1757

Сын: Кузьма Семенович

Отец ребёнка: Семен Аникиевич

Рождение ребёнка
1760

Сын: Феоктист Семенович

Отец ребёнка: Семен Аникиевич

Смерть
1770

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