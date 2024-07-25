Палагея Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Илья Семенович
Отец ребёнка: Семен Аникиевич
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Палагея Семеновна
Отец ребёнка: Семен Аникиевич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Соломонида Семеновна
Отец ребёнка: Семен Аникиевич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Кузьма Семенович
Отец ребёнка: Семен Аникиевич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Феоктист Семенович
Отец ребёнка: Семен Аникиевич
Смерть
1770