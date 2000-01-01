Логунова Прасковья?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1916
Сын: Логунов Алесандр
Отец ребёнка: Логунов Василий
д. Кузнецово, Богородский район, Нижегородская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логунов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Логунов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логунов Анатолий
Отец ребёнка: Логунов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логунов Василий
Отец ребёнка: Логунов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логунов Виктор
Отец ребёнка: Логунов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логунов Алексей
Отец ребёнка: Логунов Василий
Смерть
Неизвестно