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Логунова Прасковья?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1916

Сын: Логунов Алесандр

Отец ребёнка: Логунов Василий

д. Кузнецово, Богородский район, Нижегородская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логунов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Логунов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логунов Анатолий

Отец ребёнка: Логунов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логунов Василий

Отец ребёнка: Логунов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логунов Виктор

Отец ребёнка: Логунов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логунов Алексей

Отец ребёнка: Логунов Василий

Смерть
Неизвестно
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