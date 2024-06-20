Вознюк Александр Николаевич 27.05.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вознюк Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вознюк (Лютикова) Елена Борисовна

Рождение ребёнка
11.03.2018

Сын: Вознюк Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Вознюк (Лютикова) Елена Борисовна

Великий Новгород
Рождение ребёнка
26.11.2022

Дочь: Вознюк Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Вознюк (Лютикова) Елена Борисовна

Великий Новгород

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