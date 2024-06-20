Вознюк Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.2018
Сын: Вознюк Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Вознюк (Лютикова) Елена Борисовна
Великий Новгород
Рождение ребёнка
26.11.2022
Дочь: Вознюк Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Вознюк (Лютикова) Елена Борисовна
Великий Новгород