Маломаленко (Малимоненко) (Зуенкова) Агриппина Петрова
женский, родилась 22.06.1866, Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Писаревская волость, д. Золотаревка
умерла Неизвестно
ОтецЗуенко Петр Наумов1823 г.р.
МатьЗуенкова (Панасенко) Анастасия Петрова1829 г.р.
Супруги
Маломаленко (Малимоненко) Наум Антонов01.12.1863 г.р.
Дети
Маломаленко Прокопий Наумович07.07.1891 г.р.
Маломаленко Алексей Наумович16.03.1894 г.р.Показать еще 1
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Рождение
22.06.1866
Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Писаревская волость, д. Золотаревка
Бракосочетание
29.09.1885
Рождение ребёнка
07.07.1891
Сын: Маломаленко Прокопий Наумович
Отец ребёнка: Маломаленко (Малимоненко) Наум Антонов
Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Писаревская волость, д. Золотаревка
Рождение ребёнка
16.03.1894
Сын: Маломаленко Алексей Наумович
Отец ребёнка: Маломаленко (Малимоненко) Наум Антонов
Рождение ребёнка
22.09.1896
Дочь: Маломаленко (Малимоненко) Фекла Наумовна
Отец ребёнка: Маломаленко (Малимоненко) Наум Антонов
Смерть
Неизвестно