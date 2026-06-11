Маломаленко (Малимоненко) (Зуенкова) Агриппина Петрова 22.06.1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Маломаленко (Малимоненко) (Зуенкова) Агриппина Петрова

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 22.06.1866, Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Писаревская волость, д. Золотаревка

умерла Неизвестно

Отец
Зуенко Петр Наумов1823 г.р.
Мать
Зуенкова (Панасенко) Анастасия Петрова1829 г.р.
Супруги
Маломаленко (Малимоненко) Наум Антонов01.12.1863 г.р.
Дети
Маломаленко Прокопий Наумович07.07.1891 г.р.
Маломаленко Алексей Наумович16.03.1894 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1866

Отец: Зуенко Петр Наумов

Мать: Зуенкова (Панасенко) Анастасия Петрова

Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Писаревская волость, д. Золотаревка

Бракосочетание
29.09.1885

Муж: Маломаленко (Малимоненко) Наум Антонов

Рождение ребёнка
07.07.1891

Сын: Маломаленко Прокопий Наумович

Отец ребёнка: Маломаленко (Малимоненко) Наум Антонов

Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Писаревская волость, д. Золотаревка

Рождение ребёнка
16.03.1894

Сын: Маломаленко Алексей Наумович

Отец ребёнка: Маломаленко (Малимоненко) Наум Антонов

Рождение ребёнка
22.09.1896

Дочь: Маломаленко (Малимоненко) Фекла Наумовна

Отец ребёнка: Маломаленко (Малимоненко) Наум Антонов

Смерть
Неизвестно

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