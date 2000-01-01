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Коваленко Сергей Федорович
Коваленко Сергей Федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.01.1984
Пол
Мужской
Отец
Коваленко Федор Михайлович
1958 г.р.
Мать
Коваленко (Ткаченко) Татьяна Николаевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1984
Отец:
Коваленко Федор Михайлович
Мать:
Коваленко Татьяна Николаевна
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