Герасимов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Герасимов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Герасимова Фёкла Михайловна

Верхняя Солоновка
Рождение ребёнка
1924

Сын: Герасимов Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Герасимова Фёкла Михайловна

Верхняя Солоновка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дыкань Валентина Тимофеевна

Мать ребёнка: Герасимова Фёкла Михайловна

Верхняя Солоновка
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