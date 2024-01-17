Рыжков Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжков Константин Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1945 г.р.

Дети

1996 г.р.
1996 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1966

Отец: не указан

Мать: Рыжкова Лариса Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыжкова (Сиухина) Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
22.02.1996

Сын: Рыжков Евгений Константинович

Мать ребёнка: Рыжкова (Сиухина) Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
22.02.1996

Сын: Рыжков Григорий Константинович

Мать ребёнка: Рыжкова (Сиухина) Татьяна Анатольевна

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