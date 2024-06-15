Папурина Манефа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1847
Рождение ребёнка
1848
Сын: Папурин Варсанофий Александрович
Отец ребёнка: Папурин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Заменина (Папурина) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Папурин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Папурина Анна Александровна
Отец ребёнка: Папурин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Папурина Александра Александровна
Отец ребёнка: Папурин Александр Иванович
Смерть
Неизвестно