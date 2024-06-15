Папурина Манефа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПапурина Манефа Ивановна

Папурина Манефа Ивановна

Место рождения

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1847

Муж: Папурин Александр Иванович

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Папурин Варсанофий Александрович

Отец ребёнка: Папурин Александр Иванович

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Заменина (Папурина) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Папурин Александр Иванович

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Папурина Анна Александровна

Отец ребёнка: Папурин Александр Иванович

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Папурина Александра Александровна

Отец ребёнка: Папурин Александр Иванович

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.