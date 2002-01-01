Ванцкул (Vanckulis-Frejmanis) Яков Петрович
Место рожденияЛатвия, Тальсенский уезд Аннинская волость усадьба Кестерцен
Дата рождения20.11.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Латвия, Тальсенский уезд Аннинская волость усадьба Кестерцен
Военная служба
?.07.1916
Служил стрелком в 7 Латышском Баусском батальоне, звание рядовой
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Ванцкул Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1924
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ванцкул Октябрина Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1931
Сын: Ванцкул Энгельс Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Арест
08.02.1938
Смерть
Неизвестно