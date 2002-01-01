Ванцкул (Vanckulis-Frejmanis) Яков Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванцкул (Vanckulis-Frejmanis) Яков Петрович

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Место рождения

Латвия, Тальсенский уезд Аннинская волость усадьба Кестерцен

Дата рождения

20.11.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Латвия, Тальсенский уезд Аннинская волость усадьба Кестерцен
Военная служба
?.07.1916
Служил стрелком в 7 Латышском Баусском батальоне, звание рядовой
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Ванцкул Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1924

Сын: Ванцкул Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ванцкул Октябрина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Ванцкул Энгельс Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Арест
08.02.1938
Смерть
Неизвестно
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