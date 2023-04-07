Смурова Варвара Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смурова Варвара Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Смуров Николай Тихонович

Отец ребёнка: Смуров Тихон Александрович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Клавдия Тихоновна

Отец ребёнка: Смуров Тихон Александрович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Елизавета Тихоновна

Отец ребёнка: Смуров Тихон Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смуров Тихон Александрович

Смерть
Неизвестно
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