Смурова Варвара Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Смуров Тихон Александрович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Клавдия Тихоновна
Отец ребёнка: Смуров Тихон Александрович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Елизавета Тихоновна
Отец ребёнка: Смуров Тихон Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно