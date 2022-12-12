Рапакова (Исакова) Августа Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рапакова (Исакова) Августа Дмитриевна

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Место рождения

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.

Отец: Исаков Дмитрий Михайлович

Мать: Исакова Анна Александровна

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
21.01.1909 ст.

Муж: Рапаков Дмитрий Дмитриевич

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.12.1909 ст.

Дочь: Рапакова Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Рапаков Дмитрий Дмитриевич

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.11.1911 ст.

Дочь: Писарева Ариадна Дмитриевна

Отец ребёнка: Рапаков Дмитрий Дмитриевич

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913 ст.

Сын: Рапаков Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Рапаков Дмитрий Дмитриевич

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Рапаков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Рапаков Дмитрий Дмитриевич

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рапаков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Рапаков Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рапаков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Рапаков Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Рапаков Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Рапаков Дмитрий Дмитриевич

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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