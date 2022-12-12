Рапакова (Исакова) Августа Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1889 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.
Бракосочетание
21.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
14.12.1909 ст.
Дочь: Рапакова Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Рапаков Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.11.1911 ст.
Дочь: Писарева Ариадна Дмитриевна
Отец ребёнка: Рапаков Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1913 ст.
Сын: Рапаков Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Рапаков Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Рапаков Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Рапаков Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рапаков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Рапаков Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рапаков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Рапаков Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Рапаков Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Рапаков Дмитрий Дмитриевич