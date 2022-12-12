Чередова Настасья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередова Настасья Александровна

Чередова Настасья Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Чередов Владимир Григорьев

Отец ребёнка: Чередов Григорий Борисов

Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Чередов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Чередов Григорий Борисов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Григорий Борисов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close