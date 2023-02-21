Балдина Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдина Настасья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Денисова Анна Феодотовна

Отец ребёнка: Балдин Феодот Никифорович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Балдин Вавил Феодотович

Отец ребёнка: Балдин Феодот Никифорович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Балдин Кирила Феодотович

Отец ребёнка: Балдин Феодот Никифорович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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