Балдина Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Денисова Анна Феодотовна
Отец ребёнка: Балдин Феодот Никифорович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Балдин Феодот Никифорович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Балдин Феодот Никифорович
Смерть
Неизвестно