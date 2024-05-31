Морозова Евдокия (Авдотья)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Демид
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Пётр
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Морозов Василий
Отец ребёнка: Морозов Пётр
Рождение ребёнка
15.04.1835
Дочь: (Морозова) Ирина
Отец ребёнка: Морозов Пётр
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Морозов Михаил
Отец ребёнка: Морозов Пётр
Рождение ребёнка
01.11.1838
Дочь: (Морозова) Мария
Отец ребёнка: Морозов Пётр
Рождение ребёнка
06.06.1842
Сын: Морозов Иван
Отец ребёнка: Морозов Пётр
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Морозова) Екатерина
Отец ребёнка: Морозов Пётр
Смерть
Неизвестно