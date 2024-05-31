Морозова Евдокия (Авдотья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Евдокия (Авдотья)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Демид

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Пётр

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Морозов Василий

Отец ребёнка: Морозов Пётр

Рождение ребёнка
15.04.1835

Дочь: (Морозова) Ирина

Отец ребёнка: Морозов Пётр

Митькино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Морозов Михаил

Отец ребёнка: Морозов Пётр

Рождение ребёнка
01.11.1838

Дочь: (Морозова) Мария

Отец ребёнка: Морозов Пётр

Митькино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
06.06.1842

Сын: Морозов Иван

Отец ребёнка: Морозов Пётр

Митькино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Морозова) Екатерина

Отец ребёнка: Морозов Пётр

Смерть
Неизвестно

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