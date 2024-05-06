Воробьева (Татарина) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Татарина) Мария Алексеевна

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Место рождения

Козино, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

06.07.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Татарин Алексей

Мать: Татарина Марина

Козино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
15.03.1949

Сын: Воробьев Николай Павлович

Отец ребёнка: Воробьев Павел Иванович

Козино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.07.1951

Дочь: Бабенко Елена Павловна

Отец ребёнка: Воробьев Павел Иванович

Козино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.02.1954

Дочь: Сафонова (Воробьева) Валентина Павловна

Отец ребёнка: Воробьев Павел Иванович

Козино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.10.1959

Дочь: Бородина (Воробьева) Нина Павловна

Отец ребёнка: Воробьев Павел Иванович

Козино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.05.1961

Дочь: Штукина (Воробьева) Надежда Павловна

Отец ребёнка: Воробьев Павел Иванович

Козино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
06.07.1984

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