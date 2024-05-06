Воробьева (Татарина) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти06.07.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Татарин Алексей
Мать: Татарина Марина
Рождение ребёнка
15.03.1949
Сын: Воробьев Николай Павлович
Отец ребёнка: Воробьев Павел Иванович
Рождение ребёнка
04.07.1951
Дочь: Бабенко Елена Павловна
Отец ребёнка: Воробьев Павел Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1954
Дочь: Сафонова (Воробьева) Валентина Павловна
Отец ребёнка: Воробьев Павел Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1959
Дочь: Бородина (Воробьева) Нина Павловна
Отец ребёнка: Воробьев Павел Иванович
Рождение ребёнка
05.05.1961
Дочь: Штукина (Воробьева) Надежда Павловна
Отец ребёнка: Воробьев Павел Иванович
Смерть
06.07.1984