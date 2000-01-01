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Долин Александр Евстафьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Долин Евстафий Егорович

Мать: Афимья(?) Леонтьевна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Ширшова Марина Александровна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Долина Марья Александровна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Долина Марфа Александровна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Долин Яков Александрович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
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