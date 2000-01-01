Долин Александр Евстафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Долин Евстафий Егорович
Мать: Афимья(?) Леонтьевна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Ширшова Марина Александровна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Долина Марья Александровна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Долина Марфа Александровна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня