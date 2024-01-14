Долгорукова Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгорукова Наталья Юрьевна

Долгорукова Наталья Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арсеньев Николай Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1862

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1902

Мы используем куки для улучшения работы сайта.