Андрей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Борисович

Место рождения

Токмакла

Дата рождения

Около 1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1756 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оксинья Никитовна

Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Еруков Степан Андреевич

Мать ребёнка: Оксинья Никитовна

РС 1795 г. У Андрея жена Оксинья Никитина, (было 26, стало 39 лет), взятая из оной же деревни ясашная из мордвы новокрещеная У них написанный в последнюю ревизию сын Степан Андреев, (было 2 г., стало1... Показать все
Смерть
Неизвестно

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