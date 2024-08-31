Андрей Борисович
Место рожденияТокмакла
Дата рожденияОколо 1760 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оксинья Никитовна
Рождение ребёнка
1780 ст.
Мать ребёнка: Оксинья Никитовна
РС 1795 г. У Андрея жена Оксинья Никитина, (было 26, стало 39 лет), взятая из оной же деревни ясашная из мордвы новокрещеная У них написанный в последнюю ревизию сын Степан Андреев, (было 2 г., стало1... Показать все
Смерть
Неизвестно