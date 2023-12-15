Долбилов Иван Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Долбилова) Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Долбилова Ефросинья Родионовна
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Долбилова Ефросинья Родионовна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Долбилова) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Долбилова Ефросинья Родионовна