Долбилов Иван Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долбилов Иван Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Долбилова) Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Долбилова Ефросинья Родионовна

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Долбилов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Долбилова Ефросинья Родионовна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Долбилова) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Долбилова Ефросинья Родионовна

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