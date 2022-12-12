Малинкина Клеопатра Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинкина Клеопатра Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

20.10.1942

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинкин Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Малинкин Андрей Ефимович

Малиново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гущина Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Малинкин Андрей Ефимович

Малиново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малинкин Андрей Ефимович

Смерть
20.10.1942
Малиново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
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