Малинкина Клеопатра Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти20.10.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малинкин Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Малинкин Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гущина Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Малинкин Андрей Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.10.1942