Соколов Андрей Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Андрей Ильин

Соколов Андрей Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова (Соколова) Мария Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Священник, Диакон
Работа или профессия
Неизвестно
Диакон
Работа или профессия
Неизвестно
Диакон
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Спиридонова (Соколова) Ольга Андреева

Мать ребёнка: Соколова (Соколова) Мария Иванова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Соколов Глеб Андреев

Мать ребёнка: Соколова (Соколова) Мария Иванова

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Розина (Соколова) Ольга Андреева

Мать ребёнка: Соколова (Соколова) Мария Иванова

Смерть
После 1850

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