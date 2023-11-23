Соколов Андрей Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова (Соколова) Мария Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
Священник, Диакон
Работа или профессия
Неизвестно
Диакон
Работа или профессия
Неизвестно
Диакон
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Спиридонова (Соколова) Ольга Андреева
Мать ребёнка: Соколова (Соколова) Мария Иванова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Соколов Глеб Андреев
Мать ребёнка: Соколова (Соколова) Мария Иванова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Розина (Соколова) Ольга Андреева
Мать ребёнка: Соколова (Соколова) Мария Иванова
Смерть
После 1850