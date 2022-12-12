Майшутович Якуб
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1914
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Может не Уфа, а другой город Уфимской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конопацкая Аминя Якубовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майшутович Мерьема Якубовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майшутович Шарифа Якубовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно