Майшутович Якуб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майшутович Якуб

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1914
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Может не Уфа, а другой город Уфимской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конопацкая Аминя Якубовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майшутович Гали Якубович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майшутович Мерьема Якубовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майшутович Шарифа Якубовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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