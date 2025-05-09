Meikson (Ozinsky) Frima 1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Meikson (Ozinsky) Frima

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 1880

умерла 1960, Moscow

Отец
Ozinsky Meer1835 г.р.
Супруги
Meikson ?Неизвестно г.р.
Дети
(Meikson) Roza1913 г.р.
(Meikson) FiraОколо 1917 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Ozinsky Meer

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Meikson ?

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Meikson) Roza

Отец ребёнка: Meikson ?

Dvinsk (Daugivpils)

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: (Meikson) Fira

Отец ребёнка: Meikson ?

Смерть
1960
Moscow

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