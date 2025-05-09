Meikson (Ozinsky) Frima
женский, родилась 1880
умерла 1960, Moscow
ОтецOzinsky Meer1835 г.р.
Супруги
Meikson ?Неизвестно г.р.
Дети
(Meikson) Roza1913 г.р.
(Meikson) FiraОколо 1917 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Ozinsky Meer
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Meikson ?
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Meikson) Roza
Отец ребёнка: Meikson ?
Dvinsk (Daugivpils)
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: (Meikson) Fira
Отец ребёнка: Meikson ?
Смерть
1960
Moscow