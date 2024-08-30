(Шагарова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шагарова) Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.01.1900

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шагаров Иван Андреевич

Отец ребёнка: Шагаров Андрей Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шагаров Яков Андреевич

Отец ребёнка: Шагаров Андрей Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шагаров Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Шагаров Андрей Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терёхина (Шагарова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Шагаров Андрей Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терёхина Бугорнова (Шагарова) Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Шагаров Андрей Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагаров Андрей Макарович

Рождение ребёнка
01.01.1864

Дочь: (Шагарова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Шагаров Андрей Макарович

Рождение ребёнка
20.05.1865

Сын: Шагаров Семён Андреевич

Отец ребёнка: Шагаров Андрей Макарович

Смерть
15.01.1900

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