(Шагарова) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.01.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шагаров Андрей Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шагаров Андрей Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шагаров Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Шагаров Андрей Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терёхина (Шагарова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Шагаров Андрей Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терёхина Бугорнова (Шагарова) Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Шагаров Андрей Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1864
Дочь: (Шагарова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Шагаров Андрей Макарович
Рождение ребёнка
20.05.1865
Отец ребёнка: Шагаров Андрей Макарович
Смерть
15.01.1900