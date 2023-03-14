Корягина Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корягина Надежда Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

1906 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1906

Дочь: Повереннова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Корягин Василий Иванович

Бобылевка, Ловыгинская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корягин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корягин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корягин Василий Иванович

Бобылевка, Ловыгинская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корягин Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корягин Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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