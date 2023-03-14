Корягина Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1906
Дочь: Повереннова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Корягин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
1913
Рождение ребёнка
1915
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно