Сафиуллин Ильдар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Мелеуз, БАССР
Рождение ребёнка
04.12.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Мелеуз Башкортостан
Смерть
Неизвестно