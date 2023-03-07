Мосунов Василий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосунов Василий Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1687

Дата смерти

После 1725

Пол

Мужской

Отец

Около 1644 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: Мосунов Петр Семенов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мосуновский, Ситминская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1725
поч. Мосуновский, Ситминская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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