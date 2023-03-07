Мосунов Василий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1687
Дата смертиПосле 1725
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687
Отец: Мосунов Петр Семенов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мосуновский, Ситминская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1725
поч. Мосуновский, Ситминская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя