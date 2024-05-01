Шемигонова Варвара Васильевна 1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шемигонова Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Шемигонов Василий Карнеевич

Мать: Шемигонова (Сольдна) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тая

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вова

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: зоя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коля

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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