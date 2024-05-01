Шемигонова Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тая
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вова
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: зоя
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коля
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно