Жорина (Слаева) Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жорина (Слаева) Евдокия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

31.05.1890 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Слаев Петр Иванов

Мать: Слаева Вера Иванова

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Ксения Данилова

Отец ребёнка: Жорин Даниил Леонтьев

Рождение ребёнка
20.01.1848 ст.

Сын: Тимофей Данилов

Отец ребёнка: Жорин Даниил Леонтьев

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1849 ст.

Дочь: Евгения Даниловна

Отец ребёнка: Жорин Даниил Леонтьев

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Акилина Даниловна

Отец ребёнка: Жорин Даниил Леонтьев

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1857 ст.

Дочь: Чекалова Иустинья Даниловна

Отец ребёнка: Жорин Даниил Леонтьев

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1859 ст.

Сын: Михаил Данилов

Отец ребёнка: Жорин Даниил Леонтьев

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1861 ст.

Дочь: Горбунова Елена Даниловна

Отец ребёнка: Жорин Даниил Леонтьев

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жорин Даниил Леонтьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
31.05.1890 ст.
Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от удушья
Похороны
02.06.1890 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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