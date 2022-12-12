Жорина (Слаева) Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти31.05.1890 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Слаев Петр Иванов
Мать: Слаева Вера Иванова
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Ксения Данилова
Отец ребёнка: Жорин Даниил Леонтьев
Рождение ребёнка
20.01.1848 ст.
Сын: Тимофей Данилов
Отец ребёнка: Жорин Даниил Леонтьев
Рождение ребёнка
09.12.1849 ст.
Дочь: Евгения Даниловна
Отец ребёнка: Жорин Даниил Леонтьев
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Акилина Даниловна
Отец ребёнка: Жорин Даниил Леонтьев
Рождение ребёнка
13.10.1857 ст.
Дочь: Чекалова Иустинья Даниловна
Отец ребёнка: Жорин Даниил Леонтьев
Рождение ребёнка
09.11.1859 ст.
Сын: Михаил Данилов
Отец ребёнка: Жорин Даниил Леонтьев
Рождение ребёнка
01.07.1861 ст.
Дочь: Горбунова Елена Даниловна
Отец ребёнка: Жорин Даниил Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
31.05.1890 ст.
Причина смерти: от удушья
Похороны
02.06.1890 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан