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Киселёв Пётр Тихонович

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Место рождения

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

30.01.1806

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Киселёв Тихон Иванович

Мать: Киселёв Марина Ивановна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.01.1806
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
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