Киселёв Пётр Тихонович
Место рождения(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти30.01.1806
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Киселёв Тихон Иванович
Мать: Киселёв Марина Ивановна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.01.1806
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)