Шарыгина (Прокопцова) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.06.1940
Дата смерти18.10.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1940
Вступление в партию
19.12.1956
Вступление в ВЛКСМ
Бракосочетание
01.09.1961
г. Усолье-Сибирское Иркутской области
Рождение ребёнка
22.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарыгин Владимир Николаевич
Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Награда
1967
За высокие показатели в социалистическом соревновании занесена на заводскую доску почета
Рождение ребёнка
06.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарыгин Владимир Николаевич
Смерть
18.10.2017
г. Барнаул Алтайского края
Причина смерти: Рак