Шарыгина (Прокопцова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарыгина (Прокопцова) Галина Ивановна

Место рождения

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край

Дата рождения

18.06.1940

Дата смерти

18.10.2017

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1940

Отец: Прокопцев Иван Дмитриевич

Мать: Прокопцева Анна Андреевна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Вступление в партию
19.12.1956
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Вступление в ВЛКСМ
Бракосочетание
01.09.1961

Муж: Шарыгин Владимир Николаевич

г. Усолье-Сибирское Иркутской области
Рождение ребёнка
22.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарыгин Владимир Николаевич

Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Награда
1967
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
За высокие показатели в социалистическом соревновании занесена на заводскую доску почета
Рождение ребёнка
06.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарыгин Владимир Николаевич

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Смерть
18.10.2017
г. Барнаул Алтайского края
Причина смерти: Рак
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