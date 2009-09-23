Иванов Валерий Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1950
Дата смерти23.09.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1950
Отец: Иванов Прокопий
Мать: Иванова Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Людмила Степановна
Смерть
23.09.2009
Арылах, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)