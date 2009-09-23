Иванов Валерий Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Валерий Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1950

Дата смерти

23.09.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1950

Отец: Иванов Прокопий

Мать: Иванова Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Людмила Степановна

Смерть
23.09.2009
Арылах, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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