Димит
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Остроумова Полина
Мать ребёнка: Елена Павловна
Ващликасси
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Елена Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константин
Мать ребёнка: Елена Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Елена Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Агнесса
Мать ребёнка: Елена Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Павловна
Ващликаси