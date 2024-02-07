Димит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Димит

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Остроумова Полина

Мать ребёнка: Елена Павловна

Ващликасси
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Елена Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константин

Мать ребёнка: Елена Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Елена Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Агнесса

Мать ребёнка: Елена Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Павловна

Ващликаси
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