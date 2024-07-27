Подрезов Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1989
Сын: Подрезов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Подрезова (Броварская) Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
18.06.1991
Сын: Подрезов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Подрезова (Броварская) Валентина Николаевна