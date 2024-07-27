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Подрезов Владимир Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1966

Отец: Подрезов Анатолий Иванович

Мать: Подрезова (Попова) Лидия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подрезова (Броварская) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
06.01.1989

Сын: Подрезов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Подрезова (Броварская) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
18.06.1991

Сын: Подрезов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Подрезова (Броварская) Валентина Николаевна

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