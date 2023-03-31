Гоголев Алексей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголев Алексей Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: Гоголева Любовь Тихоновна

Смерть
1977
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