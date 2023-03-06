Шарапов Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапов Иван Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Шарапов Илья Елфимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Шарапова Дарья Анисимовна

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Шарапова Дарья Анисимовна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Шарапов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Шарапова Дарья Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарапова Дарья Анисимовна

Смерть
Неизвестно
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