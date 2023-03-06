Шарапов Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Шарапов Илья Елфимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Шарапова Дарья Анисимовна
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Шарапова Дарья Анисимовна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Шарапов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Шарапова Дарья Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно