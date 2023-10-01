Перминов Сергей Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминов Сергей Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перминов Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1898

Сын: Перминов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Перминова Елена

Вятская губерния Глазовский уезд Ключевская волость дер. Комяковская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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