Перминов Сергей Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перминов Кирилл
Рождение ребёнка
25.12.1898
Сын: Перминов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Перминова Елена
Вятская губерния Глазовский уезд Ключевская волость дер. Комяковская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перминов Александр Сергеевич
Смерть
Неизвестно